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الموصل محررة بالكامل (10 تموز/ يوليو 2017)
2018/01/07 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مدينة الموصل محررة في الكامل في العاشر من تموز 2017 بعد عمليات عسكرية صعبة خاضتها قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية لاستعادة أيمن الموصل نظرا لاستغلال العدو لطبيعة خارطتها المعقدة.

وكانت قيادة الحشد الشعبي اعلنت قبل شهر من اعلان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء مهام قواتها بتحرير كامل الجانب الغربي بمساحة تصل الى 14000كم 2 من منطقة الــ600 وصولا الى الحدود السورية و قتل 2000 عنصرا من داعش.

2018-01-07

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