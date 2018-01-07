2018/01/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تواريخ مهمة 1 دقيقة مضت 0 زيارة

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مدينة الموصل محررة في الكامل في العاشر من تموز 2017 بعد عمليات عسكرية صعبة خاضتها قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية لاستعادة أيمن الموصل نظرا لاستغلال العدو لطبيعة خارطتها المعقدة.

وكانت قيادة الحشد الشعبي اعلنت قبل شهر من اعلان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء مهام قواتها بتحرير كامل الجانب الغربي بمساحة تصل الى 14000كم 2 من منطقة الــ600 وصولا الى الحدود السورية و قتل 2000 عنصرا من داعش.

2018-01-07

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل محررة بالكامل (10 تموز/ يوليو 2017)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل محررة بالكامل (10 تموز/ يوليو 2017)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).