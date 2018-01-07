2018/01/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الاحد تلقت "الغدير" نسخة منه " ان الاجتماع حضره كل من أعضاء لجنة الامر الديواني 39 لمراقبة استيراد البضائع المكونة من وزارات النقل والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية إضافة الى مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية خلية إدارة الازمات المدنية".واوضح :" ان الاجتماع خلص الى اقتراح ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي وتوحيد بيانات جميع المنافذ الحدودية للقضاء على تزوير اجازات الاستيراد والقضاء على عملية التجاوز على اجازات الاستيراد وإعادة تفعيل التدقيق العشوائي من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والعمل على شمول كافة المستوردات بشهادات المطابقة او تقارير الفحص للقضاء على عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المخلصين والتجار".وتابع "كما تناول المجتمعون مشكلة التهرب الضريبي وآلية تشغيل الأنظمة الالكترونية لمنعه وكيفية السيطرة على عملية الشحن الجوي مؤكدين ارتفاع إيرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400 %العام الماضي بسبب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة والسيطرة على معظم عمليات التزوير والتلاعب والتهرب الضريبي".انتهىد.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لامانة مجلس الوزراء لحسم قضايا مراقبة استيراد البضائع والسلع) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لامانة مجلس الوزراء لحسم قضايا مراقبة استيراد البضائع والسلع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).