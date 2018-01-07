الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يشتري 30 ألف طن أرز أرجنتيني
2018/01/07 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال تجار أوروبيون لـ(رويترز)، اليوم الأحد، إن العراق اشترى 30 ألف طن من الأرز الأرجنتيني في مناقصة، ولم تحصل الوكالة على معلومات حول السعر بعد.

وفي ديسمبر الماضي، طرح العراق مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز.

وتعاقدت وزارة التجارة العراقية مع شركة منتجات غذائية أمريكية لتوريد 90 ألف طن من الأرز لتغطية متطلبات البطاقة التموينية، مع تحديد موعد وصول الكمية في موعد أقصاه 120 يوما.

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