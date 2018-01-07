2018/01/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة البصرة : القبض على امرأة بحوزتها مادة الكرستال المخدرة

07/01/2018 11:51:00 AM | عدد القراءات : 11

واع / مكتب البصرة / ع .ح

اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ، الاحد، عن القاء القبض على امرأة بحوزتها 1500 غرام من مادة الكرستال المخدرة.

وذكر مدير الشرطة اللواء عبد الكريم مزعل في بيان تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "أبطال سيطرة الشهيد الفريق الركن حسن كريم الغراوي (الجوابر سابقا) ورجال قسم مكافحة المخدرات، تمكن من القاء القبض على امرأة بحوزتها (1500غرام) كيلو ونصف من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف ان "المتهمة كانت قادمة من محافظة ميسان وتروم دخول المحافظة وبرفقتها فتى بالغ من العمر 13 عاما وبعد التحقيق معهما تم الانتقال الى قضاء ابي الخصيب والقبض على مروجين المخدرات الذي كانا يقصدانهم بعد مواجهات مسلحة معهم".

وتابع مدير الشرطة إن "الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن متهمين آخرين متعاونين مع تلك المرأة والذين يشكلون عصابة لبيع وترويج المخدرات"، مشددا على "ضرورة مراقبة الحدود مع دول الجوار ومنع دخول المواد المخدرة او المواد الاولية الداخلة في صناعتها الى داخل الاراضي العراقية".

واشار إلى أن "الاجهزة الامنية لا تزال بحاجة الى اجهزة كشف المخدرات والكلاب البوليسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة البصرة : القبض على امرأة بحوزتها مادة الكرستال المخدرة) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة البصرة : القبض على امرأة بحوزتها مادة الكرستال المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).