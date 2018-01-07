2018/01/07 | 12:05

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البرلمان العراقي يعتبر قرار ترامب بشأن القدس استفزازاً للسلم والامن في المنطقة

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