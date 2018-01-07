ترامب يتحدث عن

2018/01/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واصفا في الوقت نفسه المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بأنها "امر عظيم".

وقبل يومين وافقت كوريا الشمالية على إجراء محادثات رسمية مع كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد ساعات من قرار واشنطن وسول بتأجيل تدريبات عسكرية وسط تصاعد التوتر بشأن برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصاروخية.

وردا على أسئلة من صحفيين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند عبر ترامب مساء السبت عن استعداده للحديث إلى كيم لكن وفقا لشروط مسبقة.

وذكر "قطعا سأفعل ذلك...



لا مشكلة لدي على الإطلاق مع ذلك".

وسبق ان تبادل ترامب وكيم الإهانات.



ووصف الرئيس الأمريكي مرارا كيم بأنه "رجل الصواريخ" بسبب التجارب النووية واختبارات الصواريخ الباليستية.

وبحسب وكالة رويترز فان من المتوقع أن تتناول المحادثات بين الكوريتين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل والعلاقات بين الدولتين.

وذكر ترامب إن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر.



ونسب ترامب الفضل إلى نفسه في هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة.

وذكر "هم يتحدثون الآن عن الأولمبياد.



هذه بداية..



انطلاقة كبيرة.



لو لم أتدخل لما كانت هناك الآن أي محادثات".

واوضح أن كيم ”يعلم أنني لا أمزح.



أنا لا أمزح ولو قليلا ولو لواحد في المئة.



هو يفهم ذلك".

وذكر "إذا خرجت تلك المحادثات بشيء فسيكون أمرا عظيما للبشرية كلها.



سيكون أمرا عظيما للعالم أجمع".

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