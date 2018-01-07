العلماء يكشفون عواقب انفجار جميع المفاعلات النووية على الأرض

2018/01/07 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيؤدي الانفجار المتزامن لجميع محطات الطاقة النووية على الأرض، نتيجة للهجمات النووية أو الكوارث الطبيعية، إلى عدم صالحية كوكب الأرض للسكن تماما في السنوات الـ 156 المقبلة بسبب تلوث التربة والغلاف الجوي من قبل السيزيوم - 137.

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