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إستثمار 12مليون و500 الف دولار في القطاع الخاص لتفعيل خطوط سياحية بحرية في محافظة جيلان
2018/01/07 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وذكر مصطفي سالاري في إجتماع «بحث سبل تنمية السياحة البحرية»: إنّ الاستثمار في القطاع السياحي هو خير سبيل لإسترجاع رؤوس الأموال.

مؤكداً علي ما تحظي به محافظة جيلان من مؤهلات سياحية كالسعة الفائقة لموانئها وطبيعتها الخلابة ملوّحاً إلي الكفاءات العالية المتوفرة في موانئ أنزلي وكاسبين وآستارا التي يتسني لنا من خلالها تنمية القطاع السياحي البحري.وإعتبر سالاري البني التحتية في محافظة جيلان مزيلة لكل عراقيل النشاط السياحي البحري مشيراً إلي ضرورة توظيف طاقات شركات السياحة وشركات خدمة المسافرين في هذا الشأن وتوحيد الإمكانيات المتوفرة والإرادة الحازمة للأجهزة التنفيذية.

فالسياحة البحرية هناك ستستقطب السواح المحليين والأجانب دون شك وستوفر أكثر من 100 فرصة عمل استثمارية بشكل مباشر.إنتهي** ع ج**2344

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