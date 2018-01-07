2018/01/07 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية ، الأحد، تداول أسهم أكثر من مليار سهم بمشاركة 42 شركة، في أول اسبوع له من العام 2018.

وذكر المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني وهو الاسبوع الأول من العام الحالي ثلاث جلسات للتداول بالسوق النظامي وجلستين بالسوق الثاني حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة، منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني".

وأكد عبد السلام، أن "السوق تداولت فيه وخلال جلسات الاسبوع الماضي 42 شركة موزعة بواقع 38 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني، ليبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 22 شركة".

وبين عبد السلام، أن "عدد الأسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 1,386,866,157 سهماً، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة 1,159,592,429 ديناراً، وعدد الصفقات المنفذة بلغ 918 صفقة، ليقفل مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 572.89 نقطة".

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية، ذكر عبد السلام أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 261 مليون سهم، بقيمة بلغت 191مليون دينار من خلال تنفيذ 92 صفقة على أسهم 7 شركات، أما عن عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغت 276 مليون سهم بقيمة بلغت 168 مليون دينار من خلال تنفيذ 61 صفقة على أسهم 2 شركة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لاطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 101 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق: الاسبوع الأول من 2018 يسجل تداول مليار سهم بمشاركة 42 شركة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق: الاسبوع الأول من 2018 يسجل تداول مليار سهم بمشاركة 42 شركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).