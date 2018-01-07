الاعرجي يبحث مع امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تدعيم التعاون الامني المشترك

2018/01/07 | 22:50

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بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الذي يزور العراق سبل تدعيم اسس التعاون الامني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة للأحداث التي يشهدها الوطن العربي.

بيان لمكتب وزير الداخلية ذكر أن الاعرجي استقبل بمكتبه ببغداد اليوم الاحد كومان الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في احتفالات العراقيين بالذكرى السادسة والتسعون لتأسيس الشرطة العراقية.وأوضح البيان أن الاعرجي أشاد خلال اللقاء بدور الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اطار التنسيق لتدعيم اسس التعاون الامني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة للأحداث التي يشهدها الوطن العربي على صعيد الامن ، مؤكدا على اهمية تضافر الجهود الامنية العربية.من جهته ، أشاد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بدور اجهزة الامن العراقية في تحقيق الانتصارات وتطهير ارض العراق من دنس الارهاب ، معرباً عن امله في فتح افاق اوسع للتعاون والتواصل مع الوزارة.انتهىم .



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