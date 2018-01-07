الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاعرجي يبحث مع امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تدعيم التعاون الامني المشترك
2018/01/07 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الذي يزور العراق سبل تدعيم اسس التعاون الامني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة للأحداث التي يشهدها الوطن العربي.

بيان لمكتب وزير الداخلية ذكر أن الاعرجي استقبل بمكتبه ببغداد اليوم الاحد كومان الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في احتفالات العراقيين بالذكرى السادسة والتسعون لتأسيس الشرطة العراقية.وأوضح البيان أن الاعرجي أشاد خلال اللقاء بدور الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اطار التنسيق لتدعيم اسس التعاون الامني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة للأحداث التي يشهدها الوطن العربي على صعيد الامن ، مؤكدا على اهمية تضافر الجهود الامنية العربية.من جهته ، أشاد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بدور اجهزة الامن العراقية في تحقيق الانتصارات وتطهير ارض العراق من دنس الارهاب ، معرباً عن امله في فتح افاق اوسع للتعاون والتواصل مع الوزارة.انتهىم .

م       

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يبحث مع امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تدعيم التعاون الامني المشترك ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يبحث مع امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تدعيم التعاون الامني المشترك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 5 مبررات لقطبي الكرة المصرية حال تحقيق نتيجة سلبية
⋙ موعد مباراة الاهلي والزمالك وحقائق هامة عن قمة الكرة المصرية
⋙ فيديو: باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الشوط الأول
⋙ الشباب والرياضة تقرر إغلاق ملعب ميسان الأولمبي
⋙ ايران تبعد اربيل وتسمي مدينة جديدة بالتخطيط لاحتجاجاتها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الشوط الأول
⋙ بالفيديو... دير الزور تستعيد ألقها بوتيرة متسارعة وعودة مئات الموظفين والورش
⋙ بالصور.. أعجوبة إنسانية تتحقق في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة