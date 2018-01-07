“ترميناتور” تدخل الخدمة في الجيش الروسي

2018/01/07 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة ..

تتسلم وحدات القوات المسلحة الروسية عام 2018 عشر عربات لدعم الدبابات من طراز “ترميناتور” تم تصنيعها على أساس دبابة “تي – 90 آ”.

تزود عربة “ترميناتور” (المدمرة) بمدفعيْن أوتوماتيكييْن عيار 30 ملم، الرشاش عيار 7.62 ملم، صواريخ “أتاكا” الموجهة المضادة للدبابات ذات نظام التوجيه الليزري وكذلك قاذفي القنابل “بلاميا” عيار 30 ملم.

وتستخدم في تصميم العربة منصة دبابة “تي – 90 آ” وأجزاؤها وأجهزتها.

يذكر أن أسلحة العربة تشكل كثافة فائقة من النيران.



وبوسع عربة دعم الدبابات مهاجمة 4 أهداف في آن واحد، بما في ذلك المروحيات والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

وتخصص العربة لاستخدامها ضمن تشكيلات الدبابات بغية إسكات القوة البشرية التي تطلق النيران من راجمات القنابل والصواريخ المضادة للدبابات.

فيما يتعلق بدروع العربة يمكن مقارنتها بدروع دبابة “تي -90”.



وقد تم اختبار عربة “ترميناتور” في ميادين القتال بسوريا، ما ساعد مصمموها في كشف نقاط الضعف في أجهزتها وأسلحتها وإدخال تعديلات عليها./ انتهى 25د

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