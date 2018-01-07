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واع / مجموعة مسلحة تسرق سيارة مدني شرقي بغداد
2018/01/07 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مجموعة مسلحة تسرق سيارة مدني شرقي بغداد

واع / بغداد / م .م

سرق مجموعة مسلحة ، الاحد ،  سيارة مدني شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني  لمراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ ان "مسلحين مجهولين اوقفوا سيار يستقلها مدني في منطقة البلديات شرقي بغداد، وقاموا تحت تهديد السلاح بسرقتها".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".

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