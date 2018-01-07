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الزراعة تعلن السيطرة على مرض انفلونزا الطيور في ديالى وتكشف عن اعدام نحو 36 الف دجاجة
2018/01/07 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الزراعة تعلن السيطرة على مرض انفلونزا  الطيور في ديالى وتكشف عن اعدام نحو 36 الف دجاجة

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