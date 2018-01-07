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اقتصادي سوداني: موازنة 2018 أهملت بدائل كانت ستعفي المواطن من أعباء كثيرة
2018/01/07 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الدكتور محمد الناير المحلل الاقتصادي السوداني، إن موازنة عام 2018، ارتفعت بما يقارب الـ 80% عن موازنة العام الماضي، وهو ما يتطلب زيادة كبيرة في إيرادات الدولة.

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