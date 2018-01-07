الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


مجهولون يسرقون سيارة مدني شرقي بغداد
2018/01/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، الاحد، بأن مجموعة مسلحة سرقت سيارة مدني شرقي العاصمة بغداد.

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