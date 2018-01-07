2018/01/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، على عدم صحة الاخبار التي تروج لها قناة ”العربية“ حول تأجيل الانتخاباتوذكر المكتب في بيان حصلت "الغد برس" على نسخة منه انه "اعتدنا على الخطاب التحريضي والغوغائي الذي تتبناه قناة العربية، ومحاولات تضليل الراي العام عبر تسويق الاكاذيب والأخبار المفبركة".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف ان "بهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الاخبار التي تروج لها العربية حول رغبة المالكي بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارىء، بعد ابعاد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي".واكد البيان ان "مواقف المالكي مع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وكل ما ينشر عكس ذلك، هدفه خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية"، مشددا على ان "رئيس ائتلاف دولة القانون ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية".ودعا البيان "وسائل الاعلام الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية و الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه الاعلامي: ماروجت له قناة 'العربية' بشأن رغبة المالكي بتأجيل الانتخابات غير صحيح ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه الاعلامي: ماروجت له قناة 'العربية' بشأن رغبة المالكي بتأجيل الانتخابات غير صحيح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).