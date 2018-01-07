فيديو| محلل: نيويورك تايمز تلقت أكثر من ضربة بسبب نشر تقارير غير حقيقية

2018/01/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تسريبات مزعومة بشأن موقف مصر من قضية القدس، المزيد من التفاصيل مع عماد عبد الهادي المحلل السياسي في واشنطن مع الإعلامي خالد عاشور في برنامج ساعة من مصر.

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