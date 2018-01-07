المالكي يصدر توضحيا عن

2018/01/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الانباء التي تحدثت عن رغبته بابعاد رئيس الحكومة حيدر العبادي وتشكيل حكومة طوارئ في العراق.وذكر المالكي في بيان ورد لشفق نيوز، "بهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الاخبار التي تروج لها -فضائية- العربية حول رغبة المالكي بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارئ بعد ابعاد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي".واكد ان موقفه "مع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وكل ما ينشر عكس ذلك، هدفه خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية، وانه ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية".

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