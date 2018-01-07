🔴 كوتينيو لجماهير برشلونة: الحلم تحقق أخيراً

2018/01/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – عبر اللاعب المنتقل حديثاً لنادي برشلونة الإسباني، فيليبي كوتينيو عن سعادته الكبيرة بإنضمامه لصفوف البارسا، الذي وصفه بإنه كان حلماً.

وذكر كوتينيو عبر الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” :”أهلاً بمتابعي البارسا، الحلم تحقق أخيراً، أتمنى أن أراكم غداً، تحيا برشلونة”.

يُذكر وأنه من المنتظر أن يتم تقديم اللاعب البرازيلي، فيليبي كوتينيو إلى الجماهير ووسائل الإعلام غداً، وذلك عقب إجراءه للفحوصات الطبية المطلوبة.

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