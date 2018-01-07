مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والبث المباشر

2018/01/07 | 23:10

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بداية مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

ريال مدريد يهدد مرمى سيلتا فيغو مبكراً مع الدقيقة الثانية.

رونالدو يجرب حظه بالتسديد من بعيد بين يدي الحارس (4).

الويلزي بيل يجرب مجدداً في الدقيقة السابعة لكن الحارس روبن بلانكو يسبقه إلى الكرة.

البرازيلي مارسيلو يسدد كرة على الطائر تخطئ المرمى (10).

أخطر فرص المباراة تأتي من أسباس إلا أنّ كرته ترتطم في القائم الأيسر للكوستاريكي كيلور نافاس (13).

ريال مدريد الأكثر تحكماً في الكرة لكن النتيجة لا زالت تشير إلى التعادل بلا أهداف مع انتصاف الشوط الأول.

وسنقوم بتغطية أهم أحداث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو على أرض الأخير مع نشر الفيديوهات والأرقام الخاصة باللقاء بشكل مباشر حال ورودها.

وأعلن ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستشارك في مباراة سيلتا فيغو، إذ يبرز وجود كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي أشرف حكيمي والويلزي غاريث بيل في التشكيلة الأساسية.

📝🏃 #RMLiga¡El once titular del #RealMadrid para el partido frente al @RCCelta! #RMMovistar | #HalaMadrid pic.twitter.com/6UNOwC5GfO

— Real Madrid C.F.



(@realmadrid) January 7, 2018

تقديم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، يبحث ريال مدريد (الرابع) برصيد 31 نقطة في مواجهة الأحد على ملعب بالایدوس معقل سيلتا فيغو (21 نقطة) عن فوز "مقنع" ينفض به غبار الكلاسيكو بصفة نهائية وتقليص الهوة الكبيرة (14 نقطة) مع برشلونة المحلّق وحيدا في صدارة المسابقة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو وكيفية مشاهدة البث المباشر؟

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد مباشرةً وحصرياً عبر قناة HD3 على الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة 21:45 بتوقيت القاهرة، والمباراة تذاع بصوت الزميل علي محمد علي.

بامكناكم متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد في بث مباشر وحصري عبر قناة HD 3 وأيضاً عبر CONNECT.

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المباراة

الموعد

حكم المباراة

القناة الناقلة

سيلتا فيغو -ريال مدريد

اليوم الأحد 7 يناير- التوقيت: 22:45 (مكة المكرمة)،21:45 (القاهرة)

سانتياغو خايمي لاتري

HD3

أخبار ريال مدريد

تعاني دكة ريال مدريد من غيابات عدة قبل لقاء سيلتا فيغو ويتواصل غياب سيرجيو راموس وكريم بنزيمة بداعي الاصابة والظهير الأيمن داني كارفخال بسبب عقوبة الايقاف المفروضة عليه.

وعلى ضوء هذه الغيابات، من المتوقع أن يعوّل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على ناتشتو الى جانب فاران في محور الدفاع والمغربي حكيمي على الجهة اليمنى والويلزي غاريث بايل في خط الهجوم الى جانب كريستيانو رونالدو.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

كيلور نافاس-ناتشو-رافاييل فاران-أشرف حكيمي- مارسيلو- توني كروس- كاسيميرو- لوكا مودريتش -إيسكو- غاريث بايل -كريستيانو رونالدو.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

خسر سيلتا فيغو في آخر 6 مباريات لعبها أمام ريال مدريد في الدوري متلقياً مجموع 23 هدفاً بمعدل 3.8 في كل مباراة.

سجل سيلتا فيغو أهدافاً أمام ريال مدريد في الليغا أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المنافسة (134).

فاز سيلتا فيغو مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه أمام ريال مدريد في الدوري (2-0 في مايو 2014).

لم يفز ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري (تعادل 2 خسارة 1) بعد فوزه في 13 زيارة سابقة على التوالي.

بيتيس فقط (62%) حقق نسبة استحواذ على أرضه أعلى من سيلتا فيغو (61.4%) هذا الموسم في الليغا.

من بين الفرق الحالية في الليغا، سيلتا فيغو هو الفريق الذي حقق أمامه كريستيانو رونالدو أعلى معدل أهداف له في المنافسة (1.88 في كل مباراة).

ساهم رونالدو في إحراز هدف واحد على الأقل في كل من آخر 8 مباريات لعبها أمام سيلتا فيغو في الليغا (سجل 15 هدفاً وصنع 1).

سجل ماركو أسينسيو أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في الليغا (3).

إياغو أسباس هو اللاعب الإسباني صاحب أكبر عدد من الأهداف في الليغا خلال عام 2017 (20) – سجل في 4 مباريات متتالية في الليغا لأول مرة في مسيرته (5 أهداف).

ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي سجل وصنع أمامه غويديتي هدفاً واحداً على الأقل في الليغا - ساهم في إحراز هدف واحد في كل مباراة أمام ريال مدريد الموسم الماضي في الدوري (سجل 1 وصنع 1).

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