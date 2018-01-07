برشلونة لكوتينيو: برشلونة يليق بك

2018/01/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر قدم نادي برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، المنضم حديثًا إلى الفريق، في ملعب "كامب نو"، وحيث تم التقاط صورًا له داخل معقل البلوجرانا.

وكان برشلونة قد أعلن أمس ضمه رسمياً لكوتينيو من ليفربول مقابل 150 مليون يورو ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

كان برشلونة قد حاول تعويض رحيل نيمار بالتعاقد مع كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة النادي الإنجليزي تمسكت به.مواد متعلقة باولينيو: كوتينيو سيساعد برشلونة في تحقيق أهدافه ديمبلي المراهق وميسي يشعر بالوحدة ضمن أبرز ملامح فوز برشلونة على ليفانتي أرقام وموعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي على صورًا لكوتينيو مرتديًا قميص برشلونة، قد علقوا " شعار برشلونة يليق بك يا كوتينيو".

بسعر 160 مليون يورو، يكون كوتينيو اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة متخطياً عثمان ديمبلي، كما أنه أصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار.

The Barça badge suits you, @Phil_Coutinho! 👌🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/Scu0bGbG2n

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018شارك كوتينيو في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 46 آخرين.

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