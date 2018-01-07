الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


#دلور ميقري - سيرة أخرى 67
2018/01/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري 1ذهبت مرةً بالسيارة إلى مَصيفٍ ( كان الوقتُ شتاء )، اسمه " اوريكا "؛ يبعد عن مراكش بحوالي ساعة ونصف.

هناك، جميع أسماء البلدات والجبال من مصدر امازيغيّ.

جبل توبقال، وهو الجزء الجنوبيّ من الأطلس الكبير، يحتضن " اوريكا ".

البلدة، تشتهر بشلالاتها السبع، كما وبمناظرها الخلابة.

قبل بضعة أعوام، زرت أيضاً بلدة شلالات أخرى في الإقليم نفسه، اسمها " امليل ".

ما ذكّرني يومئذٍ ببلدة " الزبداني "، في ب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سيرة أخرى 67) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - سيرة أخرى 67) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 5 مبررات لقطبي الكرة المصرية حال تحقيق نتيجة سلبية
⋙ موعد مباراة الاهلي والزمالك وحقائق هامة عن قمة الكرة المصرية
⋙ فيديو: باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الشوط الأول
⋙ الشباب والرياضة تقرر إغلاق ملعب ميسان الأولمبي
⋙ ايران تبعد اربيل وتسمي مدينة جديدة بالتخطيط لاحتجاجاتها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الشوط الأول
⋙ بالفيديو... دير الزور تستعيد ألقها بوتيرة متسارعة وعودة مئات الموظفين والورش
⋙ بالصور.. أعجوبة إنسانية تتحقق في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة