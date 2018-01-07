دلور ميقري - سيرة أخرى 67

2018/01/07 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1ذهبت مرةً بالسيارة إلى مَصيفٍ ( كان الوقتُ شتاء )، اسمه " اوريكا "؛ يبعد عن مراكش بحوالي ساعة ونصف.هناك، جميع أسماء البلدات والجبال من مصدر امازيغيّ.جبل توبقال، وهو الجزء الجنوبيّ من الأطلس الكبير، يحتضن " اوريكا ".البلدة، تشتهر بشلالاتها السبع، كما وبمناظرها الخلابة.قبل بضعة أعوام، زرت أيضاً بلدة شلالات أخرى في الإقليم نفسه، اسمها " امليل ".ما ذكّرني يومئذٍ ببلدة " الزبداني "، في ب......

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