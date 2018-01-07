2018/01/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري 1ذهبت مرةً بالسيارة إلى مَصيفٍ ( كان الوقتُ شتاء )، اسمه " اوريكا "؛ يبعد عن مراكش بحوالي ساعة ونصف.
هناك، جميع أسماء البلدات والجبال من مصدر امازيغيّ.
جبل توبقال، وهو الجزء الجنوبيّ من الأطلس الكبير، يحتضن " اوريكا ".
البلدة، تشتهر بشلالاتها السبع، كما وبمناظرها الخلابة.
قبل بضعة أعوام، زرت أيضاً بلدة شلالات أخرى في الإقليم نفسه، اسمها " امليل ".
ما ذكّرني يومئذٍ ببلدة " الزبداني "، في ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سيرة أخرى 67) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك، جميع أسماء البلدات والجبال من مصدر امازيغيّ.
جبل توبقال، وهو الجزء الجنوبيّ من الأطلس الكبير، يحتضن " اوريكا ".
البلدة، تشتهر بشلالاتها السبع، كما وبمناظرها الخلابة.
قبل بضعة أعوام، زرت أيضاً بلدة شلالات أخرى في الإقليم نفسه، اسمها " امليل ".
ما ذكّرني يومئذٍ ببلدة " الزبداني "، في ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سيرة أخرى 67) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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