الحشد الشعبي ينهي تطهير محور بيجي

2018/01/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أكمل الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عمليات محور بيجي بتطهير عدد من المناطق من فلول داعش وتفكيك عشرات العبوات الناسفة.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "عمليات محور بيجي انتهت بعد أربعة ايام من انطلاقها لتطهير جبال مكحول و ضفاف دجلة غربي جبال مكحول وطريق الحراريات".واوضح، ان "الجهد الهندسي للحشد الشعبي تمكن خلال العمليات من تدمير مضافة لداعش وتفكيك عشرات العبوات وضبط اكداس من المتفجرات التي خلفها داعش الإجرامي".

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