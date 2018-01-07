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باحث عراقي: القوائم الكردية بيضة الميزان لتشكيل التحالفات
2018/01/07 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف الكاتب والباحث العراقي هشام الهاشمي، ان تحالف القوائم الكردية هو بيضة الميزان في كل الأزمات العراقية أثناء تشكيل الحكومة.

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