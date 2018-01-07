المولى: النازحون ليسوا حجة لتأجيل الانتخابات

2018/01/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، تأجيل الانتخابات بـ"السابقة الخطيرة" في العراق.وذكر المولى، في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان "موعد الانتخابات اذا تم التجاوز عليه ستكون سابقة خطيرة جدا في العراق"، مبينا ان" من يرفع شعار التأجيل يقول ان لدينا نازحين عفعليه ان يعلم ان أعداد الناخبين في المحافظات بالانتخابات السابقة لم يتجاوز الـ60% واليوم الكثير منهم عادوا الى مناطقهم".واوضح ان "الحكومة جادة في ارجاع الكثير من النازحين ومفوضية الانتخابات تعهدت بإيصال صناديق الاقتراع الى مخيماتهم"، مشيرا الى انه" اذا توفرت الرغبة السياسية في اجراء الانتخابات فستكون المفوضية جاهزة لاجراء العملية الانتخابية خاصة وان الحكومة وعدت بتوفير الدعم المالي لها".انتهى

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