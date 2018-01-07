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إيران تؤكد ثقتها بشبابها لإفشال مخططات الأعداء وتتوعد المجموعات الإرهابية برد قاطع
2018/01/07 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي أن الشباب الإيراني سيفشلون المخططات المشؤومة لأعداء الثورة الإسلامية ، متوعداً المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة في المنطقة برد قاطع.

علوي وخلال مراسم تكريم ذكرى 3 شهداء من كوادر وزارة الامن في مدينة ارومية شمال غرب ايران قال أن "القوى الامنية الايرانية ستوجه ردا صاعقا للمجموعات الارهابية واعداء الثورة في المنطقة قريبا" ، مؤكدا أن الشهادة هي هدف يسعى شبان هذا البلد لنيله ، وأن الشباب الإيراني سيحبطون مؤامرات الاعداء المشؤومة بشجاعتهم وتضحياتهم.وشد وزير الأمن الإيراني على أن المجموعات الارهابية عليها أن تدرك بأنها لن تنجح في النيل من عزيمة شباب ايران ، واصفا كوادر الوزارة بأنهم على استعداد دائم للشهادة التي يعتبرونها هدفا لنيل السعادة في الآخرة وكسب رضا الله تعالى ويتمسكون بنهج سيد الشهداء الامام الحسين (ع).انتهىم .

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