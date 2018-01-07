الاعرجي يستقبل الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

2018/01/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي في مكتبه الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السيد محمد بن علي كومان والذي يزور العراق حالياً للمشاركة في احتفالات شعبنا بالذكرى السادسة والتسعون لتأسيس الشرطة العراقية, وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيفه مشيداً بدور الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اطار التنسيق لتدعيم اسس التعاون الامني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة للاحداث التي يشهدها الوطن العربي على صعيد الامن مؤكدا سيادته على اهمية تضافر الجهود الامنية العربية .من جهته اعرب السيد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن اعتزازه بهذه الزيارة الى جمهورية العراق ووزارة الداخلية مشيداً بدور اجهزة الامن العراقية في تحقيق الانتصارات وتطهير ارضي العراق من دنس الارهاب معرباً عن امله في فتح افاق اوسع للتعاون والتواصل مع الوزارة .

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