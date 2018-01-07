الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسلحون
2018/01/07 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اقدم مسلحون يرتدون زيا عسكريا على سرقة اموال من منزل في كركوك.وذكر مصدر امني لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقدموا مساء اليوم بالسطو المسلح على منزل في حي الماس يعود لمواطن "كوردي القومية".واضاف ان المسلحين وعددهم اربعة قاموا بتقيد كافة أفراد الأسرة وسرقوا مبلغ ۲٠٠ مليون دينار عراقي.

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