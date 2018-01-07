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بالفيديو... دير الزور تستعيد ألقها بوتيرة متسارعة وعودة مئات الموظفين والورش
2018/01/07 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوتيرة متسارعة تعود الحياة إلى طبيعتها في محافظة دير الزور منذ أن قام الجيش السوري بتحريرها من إرهابيي "داعش"، فمنذ اليوم الأول تحولت المحافظة إلى خلية عمل حقيقية حيث تم البدء بترحيل الأنقاض وفتح الطرقات وضخ المواد الغذائية في الاسواق وتفعيل مختلف مؤسسات القطاع الخدمي ليكلل هذا الانجاز بعودة مئات الموظفين الى دوائرهم التي غادروها لسنوات.

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