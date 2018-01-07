المالكي ينفي الانباء بشأن رغبته بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ

2018/01/07 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الانباء التي تحدثت عن رغبة المالكي بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ.

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