برشلونة يهزم ليفانتي بثلاثية نظيفة ويواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإسباني

2018/01/07 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} فاز متصدر الدوري الإسباني برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 بالمسابقة.وسجل ليونيل ميسي هدف التقدم في الدقيقة 12 فيما أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 38 وعزز باولينيو بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي تابعها نحو56.4 ألف متفرج.ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة معززا تصدره جدول ترتيب المسابقة بفارق تسع نقاط أمام الوصيف اتلتيكو مدريد وبفارق 17 نقطة أمام ريال مدريد الرابع في الترتيب في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز 16 بالترتيب.وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل ريال مدريد الذي يملك رصيد 31 نقطة ضيفا على سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس في حين فاز أتلتيكو مدريد الذي يملك 39 نقطة على خيتافي صاحب المركز ال10 بهدفين دون رد.كذلك فاز فالنسيا الثالث بالترتيب برصيد 37 نقطة على جيرونا صاحب المركز 12 بهدفين لهدف وخسر إشبيلية الخامس بالترتيب أمام بيتيس التاسع بثلاثة أهداف لخمسة.انتهى

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