نيجيريا : تدهور كبير في صحة العالم الديني الشيخ إبراهيم الزكزاكي

2018/01/08 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر مقربة من عائلة الشيخ الزكزاكي أن الحالة الصحية للأخير تشهد تدهورا كبيرا ، موضحة ان الحكومة النيجيرية لم تسمح بالقيام بمتطلبات العلاج لرجل الدين المعتقل في سجونها منذ فترة طويلة.واوضحت المصادر أن الشيخ الزكزاكي المعتقل منذ فترة طويلة في سجون السلطات النيجيرية يعاني من آلام صحية كثيرة جراء الاهمال وعدم اهتمام السلطات الحكومية بوضعه الصحي وعدم السماح بوصول الاطباء ليه.وفي آخر المستجدات من وضعه الصحي كشفت المصادر أن حال الشيخ ابراهيم الزكزاكي يشهد تدهورا كبيرا وان سلطات السجن الذي ينزل فيه العالم الديني لم تسمح بوصول متطلبات العلاج له.وذكرت المصادر أن الشيخ الزكزاكي كان عاجزا يوم أمس عن تلفظ بعض الحروف أثناء أدائه لصلاته كما انه يعاني من ضعف في قوامه الجسدي بحيث انه يعجز عن حمل بعض الاشياء الخفيفة ، منوهة الى انهم كانوا يعتقدون في البداية ان المشكلة ربما تعود لعدم وصول دماء كافية الى الدماغ لكن تبين ان وضعه يتدهور نحو الأسوء حسب ما تشير اليه الشواهد والمعطيات الطبية.واضافت المصادر أن الشيخ الزكزاكي يعاني من ضعف عام وأنه يعجز عن المشي احيانا ، مؤكدة انهم لا يستطيعون أن يتكهنوا بالنتائج لأن السلطات ربما تكون قد تكذب عليهم ، مبينة أن الشيخ الزكزاكي وبسبب مشاكل في ضغط الدم يتعاطى الكثير من الادوية لكن المسؤولين النيجريين لا يهتمون بهذه المجريات البتة.انتهىم .

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