الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزير الداخلية التركي يتفقد الجدار الأمني على الحدود مع إيران
2018/01/08 | 00:05
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