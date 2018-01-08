واشنطن تشترط تعليق بيونغيانغ تجاربها النووية قبل التفاوض

2018/01/08 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن - قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد إن وقف التجارب النووية لكوريا الشمالية يشكل الشرط المسبق الأول لواشنطن قبل القبول بالتباحث مع بيونغيانغ.

واوضحت هايلي في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" أن على الكوريين الشماليين "أن يوقفوا تجاربهم.



يجب أن يوافقوا على بحث حظر أسلحتهم النووية" قبل الدخول في أي محادثات.

وأشارت إلى أن وقف التجارب النووية يجب أن يستمر "لفترة طويلة بما يكفي" قبل انتقال المفاوضات إلى "المرحلة التالية".

وذكرت إن "ذلك لن يتم بين عشية وضحاها"، مستشهدة بقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يمكن أن نتحدث في وقت ما مع كوريا الشمالية، لكن يجب أن تحصل الكثير من الأمور قبل ذلك".

وأبدى ترامب السبت استعداده للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في وقت لاحت فيه آمال خجولة في نهاية الأسبوع بانفراج بين الكوريتين بعد أشهر من التصعيد والحرب الكلامية بين بيونغيانغ وواشنطن.

وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة العديد من عمليات اطلاق الصواريخ وتجربة نووية سادسة في سبتمبر/ايلول 2017 كانت الأشد قوة حتى الآن.

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد أكد الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده حققت هدفها بأن تصبح دولة نووية.

ودافعت هايلي عن تصريحات ترامب شديدة اللهجة التي أسهمت في تصاعد التوتر مع بيونغيانغ وقد هدد فيها بتدمير كوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها.

وذكرت مشيرة إلى كيم جونغ اون "من المهم جدا ألا نتركه يصل حدا من الغطرسة يجعله لا يدرك ما سيحصل حقيقة إذا شن حربا نووية".

وأشادت السفيرة الأميركية بالمباحثات المرتقبة بين الكوريتين بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ في 9 فبراير/شباط 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

واعتبرت أنه "من الجيد للولايات المتحدة أن يستأنفا المباحثات بينهما".

وذكرت هايلي إن تغريدة ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد الأسبوع الماضي أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام مما دفع ترامب للرد في تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الزر الأميركي الذي يمتلكه أكبر وأقوى.

ولقي هذا التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأميركي سابقا والذي قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن.

وذكرت هايلي "أعتقد أن عليه (ترامب) دائما إبقاء كيم متنبها.



من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية"، مضيفة أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم.

وتابعت "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أميركا.



نريد دائما أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تشترط تعليق بيونغيانغ تجاربها النووية قبل التفاوض) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تشترط تعليق بيونغيانغ تجاربها النووية قبل التفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).