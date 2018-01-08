بعثة استكشافية جديدة إلى المريخ باستخدام الليزر الروسي

2018/01/08 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم تثبيت مطياف الليزر "إم - دي إل سي" على عربة روفر "باستور" وإرساله إلى الكوكب الأحمر في عام 2020 في إطار بعثة "إكسو مارس".

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