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بعثة استكشافية جديدة إلى المريخ باستخدام الليزر الروسي
2018/01/08 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيتم تثبيت مطياف الليزر "إم - دي إل سي" على عربة روفر "باستور" وإرساله إلى الكوكب الأحمر في عام 2020 في إطار بعثة "إكسو مارس".

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