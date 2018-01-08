البرلمان العراقي يحدد جلسة للموازنة

2018/01/08 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم الاثنين عن تحديد جلسة مطلع الأسبوع المقبلة لمناقشة عدد من القوانين ابرزها موازنة العام الحالي التي لم تقر الى الان لوجود رفض لصيغته الحالية من قبل الكورد والسنة.

وذكر الجبوري في كملة له خلال جلسة اليوم المنعقدة حاليا، ان جلسة يوم الاحد المُقبل سيتضمن في جدول اعماله قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون انتخابات مجلس النواب، قانون مجلس النواب، وقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨.

هذا وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢) لسنة ٢٠٠٣.

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