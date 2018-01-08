علاوي يخشى تجربة 2010 ويرفض قيادات خذلته وتحالفت مع المالكي

2018/01/08 | 11:55

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سومر نيوز: لمح نائب رئيس الجمهورية وزعيم القائمة الوطنية إياد علاوي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات في حال عدم توفر الظروف ...

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