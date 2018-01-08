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واع / اعتقال متهم بتزوير كتب ومستندات رسمية في البصرة
2018/01/08 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اعتقال متهم بتزوير كتب ومستندات رسمية في البصرة

08/01/2018 11:49:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .

هـ  

كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم مطلوب بتزوير كتب ومستندات رسمية في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، أنه "في أطار العمل المستمر والجهود المتميزة التي تبذلها مديرية شرطة المحافظة ومن خلال جمع المعلومات و التحري، تمكنت مفارز مكافحة الاجرام بالبصرة من القاء القبض على متهم مطلوب بتزوير كتب ومستندات رسمية لأحد العقارات في قضاء ابي الخصيب".

واضافت المديرية بحسب البيان أن "المتهم ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف وتمت أحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

ت / ل .

هـ

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