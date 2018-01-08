القبض على ثلاثة متهمين بجرائم قتل في الديوانية

2018/01/08 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بجرائم قتل في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة الشافعية التابعة الى مديرية شرطة الديوانية تمكنت، اليوم، من القبض على 3 متهمين بجريمة قتل مطلوبين للقضاء وفق المادة 406".

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واوضحت انه "تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وذلك بعد تشكيل فريق عمل لغرض جمع المعلومات عن المتهمين"، مبينا ان "المتهمين اعترفوا اثناء التحقيق معهم بقيامهم بارتكاب الجريمة".وأشارت الى انه "تم تصديق اقولهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة".

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