الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


الدولار يصعد من اقل مستوى واليورو يتوقف عن الصعود
2018/01/08 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سنغافورة - رويترز ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة اليوم الاثنين ، إذ لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات في شأن...

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