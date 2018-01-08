الدولار يصعد من اقل مستوى واليورو يتوقف عن الصعود

2018/01/08 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة - رويترز ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة اليوم الاثنين ، إذ لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات في شأن...

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