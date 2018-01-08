2018/01/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد الآمر العام للجمارك في سوريا العميد سعيد الصبيح ، الاثنين، أن منفذ البوكمال مع العراق بحالة جيدة ويسمح بعبور الشاحنات ونقل البضائع، متوقعا أن تسجل حركة التبادل للبضائع عبر أمانة البوكمال رقماً متقدماً لرغبة الجانبين السوري والعراقي في تطوير التبادل الاقتصادي.

وذكر الصبيح في تصريح اوردته صحيفة "الوطن" السورية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إنه "عملنا منذ الأيام الأولى لعمليات استعادة السيطرة على هذه المناطق على ترميم وجهوزية مقراتها وتهيئة الظروف المناسبة لعودة العمل الجمركي".

واضاف أنه "تم العمل على تهيئة الطرقات وهي بحالة جيدة وتسمح بعبور الشاحنات ونقل البضائع وأن الظرف العام في الجانب السوري مهيأ لعودة التبادل التجاري مع العراق".

وتوقع الصبيح أن "تسجل حركة التبادل للبضائع عبر أمانة البوكمال رقماً متقدماً لرغبة الجانبين السوري والعراقي في تطوير التبادل الاقتصادي بينهما”، مؤكداً أن “البضائع السورية تلقى رواجاً واسعاً في الأسواق العراقية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: البوكمال جاهز لتبادل البضائع وعبور الشاحنات إلى العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: البوكمال جاهز لتبادل البضائع وعبور الشاحنات إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).