الإثنين 8 كانون الثاني 2018 م (21 ربيع الثاني 1439 هـ)


إطلاق سراح سفاح
2018/01/08 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

تم إطلاق سراح مفتي "داعش" المعروف بصاحب اللحية البيضاء مقابل رشوة، بعد أن ألقت القوات ال...

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