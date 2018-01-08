إطلاق سراح سفاح

2018/01/08 | 12:00

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بغداد- العراق اليوم:

تم إطلاق سراح مفتي "داعش" المعروف بصاحب اللحية البيضاء مقابل رشوة، بعد أن ألقت القوات ال...





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