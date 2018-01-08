شركة جوجل تستعد لإبهار العالم بـCES 2018 والتفوق على أمازون

2018/01/08 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … مع انطلاق معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 بعد ساعات قليلة من الآن، بدأت شركة جوجل استعداداتها لإبهار العالم، إذ جهزت جوجل جناحها بشاشة كبيرة مخصصة للكم الكبير من الحضور الذى سوف يمر عبر مركز مؤتمرات لاس فيجاس، كما كتبت عبارة hey Google على جانب القطارات فى المدينة، ووزعت لوحات إعلانية مختلفة تحمل نفس الكلمة فى جميع أنحاء المدينة، فعلى ما يبدو أن جوجل سوف تكشف عن تحسينات وإضافات جديدة خاصة بمساعدها الذكى خلال CES 2018، خاصة بعد اشتعال المنافسة بينه وبين اليكسا التابع لأمازون.

Hey google على أحد القطارات

فوفقا لصحيفة USA Today تضاعف استخدام المساعد الشخصى اليكسا ثلاث مرات، من مايو 2016 إلى مايو 2017، ولا ترجع هذه الزيادة إلى نمو مبيعات الأجهزة ومكبرات الصوت الذكية، المدعومة بالمساعد الذكى التابع لأمازون، بل زاد استخدام اليكسا بعد دمجه بهاتفى HTC U11 وهواوى ميت 9، وسلسلة هواتف موتو Z .

إعلان جوجل

ومنذ حصول مساعد اليكسا على هذه البداية الرائعة فى عام 2017، تأمل جوجل إضافة مساعدها الشخصى بعدد أكبر من الأجهزة والحصول على بداية قوية فى لاس فيجاس هذا العام.

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