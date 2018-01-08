2018/01/08 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة أربيل يوم الاثنين عن القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم السرقة ، وتزوير العملة، والمتاجرة بالمخدرات والنصب والاحتيال.

وذكر متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المراكز سجلت 17 جريمة، والقاء القبض على 25 من مرتكبيها خلال عام 2017.

واوضح المتحدث ان أولئك المتهمين تم القاء القبض عليهم جرائم سرقات سيارات وأجهزة الكترونية، وذهب من محال تجارية ومنازل سكنية.

واردف بالقول ان من ضمن الجرائم أيضا سرقة 20 الف ساعة يدوية، وأجهزة الكترونية من داخل محل تجاري تقدر بـ20 الف دولار.

وتابع المتحدث ان من بين الجرائم ضبط 234 صندوقا داخلها حبوب مخدرة، وكذلك عمليات نصب واحتيال، والقبض على رجل وارمة بحوزتهم عملة الدولار الأمريكي مزورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تعلن القبض على 25 متهما بينهم امرأة بسرقات وتزوير دولار ومخدرات في اربيل ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تعلن القبض على 25 متهما بينهم امرأة بسرقات وتزوير دولار ومخدرات في اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).