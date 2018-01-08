هل ستطلق آبل أكبر هاتف

2018/01/08 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذبت أخبار شركة "آبل" اهتمام الملايين في آخر أيام عام 2017 ليس فقط على خلفية أزمة "إبطاء الهواتف"، ولكن لما تم تداوله بشأن نية الشركة إطلاق 3 هواتف دفعة واحدة خلال 2018.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن هذه الهواتف فإن "آبل" في طريقها لإطلاق أكبر هاتف "آيفون" في تاريخها بحسب موقع "فورتشن"، والذي نشر تقريراً أشار فيه إلى توقيع الشركة لصفقات تطوير شاشة بقياس 6.5 بوصة لإنتاج هاتف سيصدر خلال العام الجاري.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى نية الشركة إطلاق 3 هواتف خلال 2018 ستكون أسعارها أقل من هواتف آيفون 8، 8 بلس وإكس التي طرحتها "آبل" في 2017.

ومن المتوقع أن يأتي أكبر هذه الهاتف بشاشة كاملة من نوعية "أوليد"

وبقياس كبير 6.5 بوصة، وسيكون تحديثا لهاتف آيفون إكس الذى طرح للمستخدمين فى العام الماضي.

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