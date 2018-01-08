الديوانية:القبض على ثلاثة متهمين بجرائم قتل

2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بجرائم قتل في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز مركز شرطة الشافعية التابعة الى مديرية شرطة الديوانية تمكنت، اليوم، من القبض على 3 متهمين بجريمة قتل مطلوبين للقضاء وفق المادة 406”.

واوضحت انه “تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وذلك بعد تشكيل فريق عمل لغرض جمع المعلومات عن المتهمين”، مبينا ان “المتهمين اعترفوا اثناء التحقيق معهم بقيامهم بارتكاب الجريمة”.وأشارت الى انه “تم تصديق اقولهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة”.

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