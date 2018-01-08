2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي أعمال الجلسة الثانية ويعقد جلسته الثالثة

يتبع...

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي أعمال الجلسة الثانية ويعقد جلسته الثالثة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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