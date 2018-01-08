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شبكة اخبار الناصرية تنشر قوائم بلوحات تسجيل المركبات المهيئة للتسليم
2018/01/08 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة ذي قار عن قوائم بلوحات تسجيل المركبات المطبوعة حديثا والمعدة للتسليم لاصحاب المركبات الخصوصي في المحافظة .

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة ذي قار عن قوائم بلوحات تسجيل المركبات المطبوعة حديثا والمعدة للتسليم لاصحاب المركبات الخصوصي في المحافظة .وذكر مدير العلاقات والاعلام في المديرية الرائد مؤيد حميد لشبكة اخبار الناصرية ، ان المديرية شكلت لجنتين تعملان بمناوبتين صباحية ومسائية لضمان سرعة توزيع اللوحات الجديدة على اصحابها .ودعا مؤيد جميع اصحاب المركبات الى مراجعة مديرية المرور اثناء الدوام الرسمي وبالسرعة الممكنة لتثبيت لوحاتهم الجديدة .انتهى

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