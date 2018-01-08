إنطلاق عملية امنية شاملة لتعقب خلايا داعش في شمال العظيم

2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي بعملية شاملة لتعقب خلايا داعش الارهابي في عدة مناطق شمالي ناحية العظيم في محافظة ديالى .وذكر مصدرفي الحشد الشعبي:" انعملية شاملة انطلقت، صباح اليوم، من أربعة محاور لمطاردة وتعقب خلايا داعش في مناطق الميتة، البو بكر، البو عواد، شمالي ناحية العظيم ضمن عمليات التعقب التي تنفذ منذ خمسة ايام على التوالي.واوضح :" ان القوات المشاركة بتنفيذ هذه العملية هي الالوية 23، و24، واللواء الثاني في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة قوات الجيش العراقي.

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