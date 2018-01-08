2018/01/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين بجرائم قتل في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته/البغدادية نيوز/، إن “مفارز مركز شرطة الشافعية التابعة الى مديرية شرطة الديوانية تمكنت، اليوم، من القبض على 3 متهمين بجريمة قتل مطلوبين للقضاء وفق المادة 406”.واوضحت ،انه “تم ضبط السلاح المستخدم في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 متهمين بجرائم قتل في الديوانية وكالة البغدادية نيوز.

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